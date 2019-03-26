СЕГОДНЯ 13:47 2019-03-26T13:48:00+03:00

Фонд капремонта приведет в порядок фасады домов на улице Ленина в Орле Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Фонд капремонта приведет в порядок фасады домов на улице Ленина в Орле. Об этом сообщили чиновники на рабочем совещании в городской администрации сегодня, 26 марта.

Представители власти подчеркнули, что ремонт будет производиться комплексно. Речь идет также и об облицовке клумб, их озеленении, прочистке люков. Кто будет финансировать проведение этих работ – пока не понятно.

Напомним, капитальный ремонт фасадов зданий на улице Ленина, в том числе жилых многоквартирых домов, проводился в 2016 году. Спустя почти три года их состояние оценивается как неудовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU