Фонд капремонта приведет в порядок фасады домов на улице Ленина в Орле
Ремонтировать комплексно предстоит и клумбы
Фонд капремонта приведет в порядок фасады домов на улице Ленина в ОрлеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фонд капремонта приведет в порядок фасады домов на улице Ленина в Орле. Об этом сообщили чиновники на рабочем совещании в городской администрации сегодня, 26 марта.
Представители власти подчеркнули, что ремонт будет производиться комплексно. Речь идет также и об облицовке клумб, их озеленении, прочистке люков. Кто будет финансировать проведение этих работ – пока не понятно.
Напомним, капитальный ремонт фасадов зданий на улице Ленина, в том числе жилых многоквартирых домов, проводился в 2016 году. Спустя почти три года их состояние оценивается как неудовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU