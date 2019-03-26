Орловские полицейские по «горячим следам» задержали грабителя
Мужчина открыто похитил на рынке МР-3 плеер
Орловские полицейские по «горячим следам» задержали грабителяФото: Архив "КП"
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Орловские полицейские по «горячим следам» задержали грабителя. Инцидент произошел в городе Мценске. К стражам порядка обратился местный продавец рынка. Мужчина рассказал, что с его витрины неизвестный похитил МР-3 плеер.
Продавец попытался сам остановить грабителя, но не догнал его. Прибывшие на рынок полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель.
- В отношении амчанина по статье 161 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU