СЕГОДНЯ 13:20 2019-03-26T13:20:05+03:00

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Орловские полицейские по «горячим следам» задержали грабителя. Инцидент произошел в городе Мценске. К стражам порядка обратился местный продавец рынка. Мужчина рассказал, что с его витрины неизвестный похитил МР-3 плеер.

Продавец попытался сам остановить грабителя, но не догнал его. Прибывшие на рынок полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель.

- В отношении амчанина по статье 161 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU