Четверых нетрезвых водителей поймали инспекторы на дорогах Орла
Нарушителей привлекли к административной ответственности
Четверых нетрезвых водителей поймали инспекторы на дорогах ОрлаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Четверых нетрезвых водителей задержали инспекторы на дорогах Орла за прошедшие сутки. Двое автомобилистов сели за руль пьяными, двое отказались проходить медицинское освидетельствование.
- Нарушители были привлечены к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Напомним, эта статья предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU