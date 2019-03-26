Четверых нетрезвых водителей поймали инспекторы на дорогах Орла

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-26T13:05:49+03:00

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Четверых нетрезвых водителей задержали инспекторы на дорогах Орла за прошедшие сутки. Двое автомобилистов сели за руль пьяными, двое отказались проходить медицинское освидетельствование.

- Нарушители были привлечены к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Напомним, эта статья предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU