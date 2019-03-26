2019-03-26T12:41:12+03:00
Общество

Чиновники расторгают контракт с одним из перевозчиков в Орле

Поводом тому послужило несоблюдение графиков движения автобусов 27-го маршрута
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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В Орле расторгают контракт с одним из перевозчиков. Поводом тому послужило несоблюдение графиков движения автобусов 27-го маршрута «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной».

- Результаты контрольных проверок, проведенных 5, 20 и 24 февраля с использованием спутниковой навигации, показали, что пять автобусов не соблюдают графики движения в вечернее время на этом маршруте, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии.

Оказалось, что автобусы уходили с линии 20 февраля в 21:08, 24 февраля - в 17:41 при существующей норме окончания работы транспорта в 22:25. Сначала УКХ направляло перевозчику претензии, затем штрафы. Но ненадлежащее исполнение обязательств все равно привело к расторжению контракта.

По словам чиновников, на примете уже есть перевозчики, которые поставят транспорт на замену. Также в Орле готовятся еще к одному расторжению контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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