2019-03-26T12:13:19+03:00
Общество

Орловская область продолжит сотрудничество с Вьетнамом

Новые направления в совместной работе обсудили делегаты из провинции Биньзыонг с Андреем Клычковым
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Рабочая встреча с делегатами из Вьетнама состоялась в Орле в минувший понедельник, 25 марта. О перспективах сотрудничества с почетными гостями пообщался Андрей Клычков.

Стороны обсудили направления развития сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, IT-технологий, образования и науки, туризма, организации культурных обменов. По итогам встречи делегаты договорились подготовить «дорожную карту» по реализации Меморандума о сотрудничестве между орловским Правительством и Народным комитетом провинции Биньзыонг на 2019−2021 годы.

- Планируется организация бизнес-миссий в Республику Вьетнам с привлечением ведущих предприятий Орловщины и их участие в выставке «EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019» и Межрегиональном бизнес-форуме в ноябре 2019 года в городе Ханое, - рассказали «КП» в пресс-службе облправительства.

Стоит отметить, что в 2018 году внешнеторговый оборот Орловской области с Социалистической Республикой Вьетнам достиг 3,8 миллионов долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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