СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-26T11:19:00+03:00

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18-летнего дебошира задержали в орловском торговом центре сотрудники Росгвардии. Потасовку в Советском районе Орла несколько дней назад молодой человек учинил, будучи пьяным.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, продолжительное время мужчина нарушал общественный порядок, выкрикивая нецензурные выражения в адрес окружающих. На замечания он не обращал внимания и вскоре перешел от словесной атаки к рукоприкладству, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

Сейчас орловца передали сотрудникам полиции. Правоохранителям предстоит назначить ему наказание. Как оказалось, молодой человек уже не раз привлекался к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU