Ночью в Орле пожарные тушили дачу

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-26T11:01:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью, 26 марта, в Орле пожарные тушили дачу. Дом загорелсяв СНТ «Ракета».

- В результате пожара дача выгорела изнутри на площади 39 квадратных метров, кровля обрушилась. От огня спасены рядом стоящие строения, -сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину возгорания и размер ущерба предстоит установить специалистам. Пострадавших нет.

Всегоза прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них – десять выездов на ликвидацию пожара и восемь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU