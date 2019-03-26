Ночью в Орле пожарные тушили дачу
От огня удалось спасти ближайшие дома
Фото: Вячеслав Коваленко
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Сегодня ночью, 26 марта, в Орле пожарные тушили дачу. Дом загорелсяв СНТ «Ракета».
- В результате пожара дача выгорела изнутри на площади 39 квадратных метров, кровля обрушилась. От огня спасены рядом стоящие строения, -сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причину возгорания и размер ущерба предстоит установить специалистам. Пострадавших нет.
Всегоза прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них – десять выездов на ликвидацию пожара и восемь – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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