Весенний сезон охоты на Орловщине начнется с 29 марта

СЕГОДНЯ 10:43 2019-03-26T10:43:09+03:00

В течение недели можно будет охотиться на водоплавающую птицу и боровую дичь

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Весенний сезон охоты на Орловщине стартует с 29 марта. Охотиться в течение недели можно будет на водоплавающую птицу: гусей, казарок и селезней и боровую дичь - вальдшнепов и тетеревов.

Подать заявление на выдачу разрешений в общедоступные охотничьи угодья можно в Управление экологического надзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области по адресу: улица Сурена Шаумяна, 16.

- Для получения разрешения на охоту, необходимо наличие охотничьего билета единого федерального образца и квитанции об оплате госпошлины, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU