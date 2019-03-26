«Проявляя участие»: полицейские и общественники продолжают проводить встречи с орловскими пенсионерами
Полицейские и общественники продолжают проводить встречи с орловскими пенсионерами в рамках профилактического проекта «Проявляя участие». На тему мошенничества с пожилыми людьми правоохранители пообщались вЛавровском сельском доме культуры.
- Полицейские напомнили пенсионерам об алгоритме безопасного поведения в общественных местах и дома, ориентировали их на осторожность при общении с незнакомыми гражданам и рассказали об основных видах мошенничества, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
После беседы жители Лаврово получили памятки и визитные карточки. В них правоохранители оставили номера телефонов участковых уполномоченных полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU