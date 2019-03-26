«Проявляя участие»: полицейские и общественники продолжают проводить встречи с орловскими пенсионерами

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-26T10:33:37+03:00

На тему мошенничества с пожилыми людьми правоохранители пообщались в Лавровском доме культуры

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Полицейские и общественники продолжают проводить встречи с орловскими пенсионерами в рамках профилактического проекта «Проявляя участие». На тему мошенничества с пожилыми людьми правоохранители пообщались вЛавровском сельском доме культуры.

- Полицейские напомнили пенсионерам об алгоритме безопасного поведения в общественных местах и дома, ориентировали их на осторожность при общении с незнакомыми гражданам и рассказали об основных видах мошенничества, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

После беседы жители Лаврово получили памятки и визитные карточки. В них правоохранители оставили номера телефонов участковых уполномоченных полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU