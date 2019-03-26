СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-26T10:30:27+03:00

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С жилищно-коммунальными вопросами пришли орловцы к главе администрации на минувшей неделе. На встрече у Александра Муромского побывали четверо жителей Орла.

Так, жительница дома № 52 по улице Октябрьской обратилась с проблемой протечки в санузле. Это случилось после того, как сантехник из управляющей компании заменил стояк холодной воды. Жилинспекция выписала УК предписания на устранения нарушений, но они так и не были исполнены. В ответ Александр Муромский пообещал решить проблему в кратчайшие сроки.

Еще одна орловчанка пришла к сити-менеджеру с вопросом процедуры выселения из нежилого помещения в доме № 99а по улице 1-ой Курской. Другого жилья у женщины нет, при этом на ее плачах - несовершеннолетний ребенок. Александр Муромский пообещал оказать содействие в решении данного вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU