Из-за перекала печи в Орле вспыхнула баня
Из-за перекала печи в Орле вспыхнула баня. Такую причину предположили спасатели после тушения пожара на улице Космонавтов поздним вечером понедельника, 25 марта.
- В результате возгорания в парилке пострадали отделочные материалы. Они выгорели на площади пять квадратных метров. Остальная часть бани не пострадала, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Размер ущерба устанавливается. К счастью, в пожаре никто не пострадал.
Всегоза прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них – десять выездов на ликвидацию пожара и восемь – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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