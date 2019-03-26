СЕГОДНЯ 10:28 2019-03-26T10:28:09+03:00

К счастью, в пожаре никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

Из-за перекала печи в Орле вспыхнула баня. Такую причину предположили спасатели после тушения пожара на улице Космонавтов поздним вечером понедельника, 25 марта.

- В результате возгорания в парилке пострадали отделочные материалы. Они выгорели на площади пять квадратных метров. Остальная часть бани не пострадала, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Всегоза прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них – десять выездов на ликвидацию пожара и восемь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU