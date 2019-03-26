СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-26T10:16:54+03:00

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Ночные учения провели спасатели в узловой больнице на станции «Орел». Отработать различные ситуации в условиях темноты, по словам огнеборцев, необходимо, так как в ночное время пожар обнаруживается достаточно поздно.

По замыслу занятий, пожар возник в неиспользуемом трехэтажном здании корпуса больницы. Первичными средствами пожаротушения огонь потушить не удалось. Тогда к месту условного возгорания прибыли пожарные расчеты. Огнеборцы провели разведку и подали стволы на тушение условного пожара. В короткие сроки его удалось полностью ликвидировать.

- В ходе занятий были отработаны действия дежурных караулов пожарного подразделения по проведению аварийно-спасательных работ и тушению условного пожара с применением звеньев газодымозащитной службы, изучены инструктивные особенности здания, пути эвакуации, места отключения электроэнергии, пути подъезда, а также расположение ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU