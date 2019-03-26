СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-26T09:56:02+03:00

Бесплатный семинар пройдет уже сегодня в городской администрации

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Орловских предпринимателей обучат работе с онлайн-кассами. Бесплатный семинар пройдет уже сегодня, 26 марта, в городской администрации. На встрече рассмотрят вопросы перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, условий получения налогового вычета за покупку онлайн-кассы, презентация онлайн-кассы от Ростелекома.

- Семинар обязателен для всех владельцев малого и среднего бизнеса, магазинов и точек общественного питания, бухгалтеров и управляющих. Будут разобраны реальные кейсы и практические решения самых острых проблем, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии.

Зарегистрироваться и узнать дополнительную информацию можно по телефонам: 76-49-86; 43-22-73 или по адресу электронной почты: economy@orel-adm.ru.

Начало семинара в 15 часов.

Адрес: Пролетарская гора, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU