СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-26T09:32:58+03:00

Традиционными местами для летнего отдыха станут озеро «Светлая жизнь» и пляж в Городском парке

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Купальный сезон в Орле стартует 1 июня. Традиционными местами для купания орловцев станут пляжи на озере «Светлая жизнь» и в Городском парке.

В срок до 20 мая УКХ приведет пляжи в порядок. Кроме того, будут проверено санитарное состояние мест массового летнего отдыха у воды и заключены договора на проведение водолазных работ по очистке дна пляжей.

- В озеро Светлая жизнь традиционно будут подкачивать воду, на оба пляжа будет организован подвоз песка. Непосредственно во время купального сезона на пляжах планируется дежурство медицинских работников, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Также городские власти рассмотрят вопрос по размещению на озере Светлая жизнь торговых палаток.

ИСТОЧНИК KP.RU