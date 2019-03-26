На областной экологический субботник выйдут орловцы 20 апреля

СЕГОДНЯ 09:12 2019-03-26T09:12:32+03:00

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Областной экологический субботник проведут орловцы 20 апреля. Запланированы уборка и благоустройство территорий, воинских захоронений, санитарная очистка лесов и водоемов.

- В минувшем году в масштабной акции было задействовано более 4 тысяч трудовых коллективов, 733 образовательных учреждения, почти 230 тысяч человек, из которых около 35 тысяч – учащейся молодежи. Было ликвидировано 665 несанкционированных свалок, вывезено более 20 тысяч тонн мусора, очищено более 1000 километров берегов рек, заложено 42 сквера и аллеи, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

Особое внимание в рамках субботника орловцы уделят озеленению и наведению порядка в лесопарковых зонах и на территориях, прилегающих к автомагистралям.

ИСТОЧНИК KP.RU