2019-03-25T18:54:02+03:00
Происшествия

В Орле двое парней попытались украсть ящик с пожертвованиями

В отношении 21-летнего орловца и его 17-летнего подельника возбуждено уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле двое молодых людей пытались украсть ящик с пожертвованиями. Обогатиться незаконным способом парням не удалось, теперь в отношении 21-летнего орловца и его 17-летнего подельника возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел еще в середине января. Тогда в аптеке одного из торговых центров города парни заприметили ящик, предназначенный для сбора пожертвований. На тот момент в нем находилось около 7 тысяч рублей. Молодые люди стащили ящик с деньгами, правда уйти далеко им не удалось – действия воришек пресекли правоохранители и сотрудники ТЦ.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя и его 17-летнего подельника, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства этого дела. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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