Под Орлом несовершеннолетний мотоциклист покалечился в ДТП

СЕГОДНЯ 18:45 2019-03-25T18:45:15+03:00

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Сегодня днем в поселке Знаменка под Орлом произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний мотоциклист. Двухколесный транспорт столкнулся с легковой иномаркой.

Все случилось около половины третьего на улице Школьной поселка.

- Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля «Ниссан Теана» под управлением водителя 36-летнего водителя мотоцикла, под управлением молодого человека 2002 года рождения, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Парня с места аварии на скорой увезли в больницу, он госпитализирован. Известно, что права управлять транспортным средством он не имел.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU