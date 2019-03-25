2019-03-25T17:41:05+03:00
Происшествия

Вора-карманника задержали в Орле полицейские

Мужчина украл несколько кошельков у пассажиров общественного транспорта
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Вора-карманника задержали в Орле полицейскиеВора-карманника задержали в Орле полицейскиеФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские задержали вора-карманника. Мужчина украл несколько кошельков у пассажиров общественного транспорта. Личность мужчины удалось подтвердить после обращения в полицию местной жительницы. Женщина описала внешность предположительного воришки. Им оказался 40-летний житель Орловского района.

- В отношении орловца по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый свою вину полностью признал и возместил причиненный ущерб орловчанке, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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