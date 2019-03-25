СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-25T16:44:15+03:00

На Орловщине готовятся к пожароопасному периоду в лесах Фото: Архив "КП"

На покупку лесопожарной техники региону выделят более 15 миллионов рублей

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На Орловщине готовятся к прохождению пожароопасного периода в лесах. Об этом сообщил начальник регионального Управления лесами Игорь Лебедев на совещании в областной администрации 25 марта.

Так, в рамках проекта «Сохранения лесов» на покупку лесопожарной техники Орловской области выделят более 15 миллионов рублей. Субсидии также поступят из федерального бюджета и на приобретение лесопатрульной техники для мониторинга пожарной опасности в лесах.

Сейчас, по словам Игоря Лебедева, подготовка лесопожарной техники и оборудования завершена. Проведено обучение членов лесопожарных команд по тактике и технике тушения лесных пожаров.

По информации управления, разработано 90 маршрутов наземного патрулирования лесного фонда общей протяженностью 7356 километров. Обеспечена круглосуточная работа региональной диспетчерской службы. А в наиболее пожароопасных районах Орловской области - в Шаблыкинском, Дмитровском, Мценском, Урицком районах - установлены 4 камеры видеонаблюдения «Лесной дозор». С них информация круглосуточно выводится в региональный диспетчерский пункт и оперативную смену ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU