2019-03-25T16:02:22+03:00
Общество

Разум, интуиция, скорость, команда: орловцы проявят свою эрудицию в интеллектуальной игре

Участникам предстоит ответить на интересные и каверзные вопросы в области театрального искусства
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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27 марта в России стартует серия интеллектуальных игр «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда). Это соревнование инициировали Волонтеры Победы. Турнир на эрудицию включает в себя вопросы, связанные с историей России, а также современными достижениями страны. Игра потребует от участников не только знаний и умения логически мыслить, но и наличия хорошей интуиции.

Первая игра в этом сезоне - «За кулисами». Ее организаторы решили приурочить ко Всемирному дню театра. Так, участникам предстоит показать все свои знания на тему театрального искусства и ответь на интересные и каверзные вопросы.

Подать заявку на участие можно онлайн, заполнив форму:

https://goo.gl/forms/A0BmIOrZwLmLQlQl2или прислать на почту volpobedy57@gmail.com

Начало игры состоится 27 марта в 16 часов.

Адрес: Орловская областная библиотека имени Бунина - улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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