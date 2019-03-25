Разум, интуиция, скорость, команда: орловцы проявят свою эрудицию в интеллектуальной игре
27 марта в России стартует серия интеллектуальных игр «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда). Это соревнование инициировали Волонтеры Победы. Турнир на эрудицию включает в себя вопросы, связанные с историей России, а также современными достижениями страны. Игра потребует от участников не только знаний и умения логически мыслить, но и наличия хорошей интуиции.
Первая игра в этом сезоне - «За кулисами». Ее организаторы решили приурочить ко Всемирному дню театра. Так, участникам предстоит показать все свои знания на тему театрального искусства и ответь на интересные и каверзные вопросы.
Подать заявку на участие можно онлайн, заполнив форму:
https://goo.gl/forms/A0BmIOrZwLmLQlQl2или прислать на почту volpobedy57@gmail.com
Начало игры состоится 27 марта в 16 часов.
Адрес: Орловская областная библиотека имени Бунина - улица Максима Горького, 43.
ИСТОЧНИК KP.RU