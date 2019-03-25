2019-03-25T15:33:52+03:00
Общество

В Орле планируется отремонтировать 98 крыш

Стоимость работ составит около 130 миллионов рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле смогут отремонтировать 98 крышВ Орле смогут отремонтировать 98 крышФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле идет подготовка документов для участия в подпрограмме ремонта крыш.По словам замруководителя регионального фонда капремонта Романа Игнатушина, условия и количество участников удалось расширить.

Так, в городе смогут отремонтировать 98 крыш. Ориентировочная стоимость работ на 2019 год составит около 130 миллионов рублей.

- Пока документы готовы только на 9 крыш. В их числе поселок Кирпичного завода, 27; улица Лескова, 30; Наугорское шоссе, 23 и 25; улица Приборостроительная, 66; Московское шоссе, 145; переулок Детский, 1; улица Нормандия-Неман, 6; улица Красноармейская, 11, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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