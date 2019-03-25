В Орле планируется отремонтировать 98 крыш

СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-25T15:33:52+03:00

Стоимость работ составит около 130 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Орле идет подготовка документов для участия в подпрограмме ремонта крыш.По словам замруководителя регионального фонда капремонта Романа Игнатушина, условия и количество участников удалось расширить.

Так, в городе смогут отремонтировать 98 крыш. Ориентировочная стоимость работ на 2019 год составит около 130 миллионов рублей.

- Пока документы готовы только на 9 крыш. В их числе поселок Кирпичного завода, 27; улица Лескова, 30; Наугорское шоссе, 23 и 25; улица Приборостроительная, 66; Московское шоссе, 145; переулок Детский, 1; улица Нормандия-Неман, 6; улица Красноармейская, 11, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU