2019-03-25T13:20:39+03:00
Звезды

Премьера новых песен Александра Сорочьева ждет орловцев 30 марта

Вечерний концерт состоится в музее изобразительных искусств
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото из личного архива певцаФото из личного архива певца
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Премьера новых песен композитора и певца Александра Сорочьева ждет орловцев 30 марта. Вечерний концерт «Мой Орел - город птица», посвященный 75-летию Великой Победы, состоится в Музее изобразительных искусств.

В программе вечера прозвучат не только музыкальные новинки, но и лучшие песни разных лет. В концерте также примут участие Анатолий Иванов и группа барабанщиц «Триумф» ОГУ имени Тургенева.

Начало встречи в 15 часов.

Адрес: улица Октябрьская, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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