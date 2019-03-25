Премьера новых песен Александра Сорочьева ждет орловцев 30 марта
Вечерний концерт состоится в музее изобразительных искусств
Фото из личного архива певца
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Премьера новых песен композитора и певца Александра Сорочьева ждет орловцев 30 марта. Вечерний концерт «Мой Орел - город птица», посвященный 75-летию Великой Победы, состоится в Музее изобразительных искусств.
В программе вечера прозвучат не только музыкальные новинки, но и лучшие песни разных лет. В концерте также примут участие Анатолий Иванов и группа барабанщиц «Триумф» ОГУ имени Тургенева.
Начало встречи в 15 часов.
Адрес: улица Октябрьская, 29.
ИСТОЧНИК KP.RU