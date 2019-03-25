На Орловщине началось половодье

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-25T12:55:56+03:00

А таким был паводок в 2018-м Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На сегодняшний день паводок развивается умеренно

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В Орловской области началось весеннее половодье. В этом году из-за погодных условий паводок развивается умеренно.

Большая вода не пришла резко и не разлилась обширно из-за температурного режима. Днем наблюдается плюс, ночью небольшие минусовые значения.

- За прошедшие сутки колебание уровней воды в реках составило от -12 до +2 см. В настоящее время подтопленных участков местности и низководных мостов нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU