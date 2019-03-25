2019-03-25T12:17:34+03:00
Общество

Из-за махинации со счетчиком орловский предприниматель остался без электроэнергии и с большим долгом

Желая сэкономить, в прибор он вмонтировал устройство для дистанционного управления
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Из-за махинации со счетчиком орловский предприниматель остался без электроэнергии и с большим долгомИз-за махинации со счетчиком орловский предприниматель остался без электроэнергии и с большим долгомФото: Архив "КП"
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Из-за махинации со счетчиком орловский предприниматель остался без электроэнергии и с большим долгом. Случай произошел в Новосильском районе Орловской области. Мужчина, желая сэкономить, в прибор вмонтировал устройство для дистанционного управления.

Нарушение обнаружила сетевая компания при проверке показаний электросчётчика. По решению суда был произведён перерасчёт платы за безучётное потребление электроэнергии. Долг составил более 673 тысяч рублей.

- Потребитель просил сделать ему рассрочку платежа и предложил график погашения задолженности. Свое обещание он нарушил и выплат не произвел. В связи с несоблюдением обязательств абонент был отключен от электроснабжения до полного погашения долгов, - рассказала «КП» Мария Герасименко, сотрудник «Орловского энергосбыта».

ИСТОЧНИК KP.RU

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