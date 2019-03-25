2019-03-25T11:40:26+03:00
Происшествия

Короткое замыкание проводки привело к пожару в орловской глубинке

В поселке Хомутово загорелась летняя кухня
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
Изменить размер текста:

Короткое замыкание проводки привело к пожару в орловской глубинке. В субботу поздним вечером, 23 марта, в поселке Хомутово загорелась летняя кухня.

- В результате пожара в строении выгорел чердак на площади 31,5 квадратный метр. Размер ущерба устанавливается, - рассказали «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 25 раз, из них – 19 выездов на ликвидацию пожара и шесть – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле планируется отремонтировать 98 крыш
Премьера новых песен Александра Сорочьева ждет орловцев 30 марта
На Орловщине началось половодье
Из-за махинации со счетчиком орловский предприниматель остался без электроэнергии и с большим долгом
Орловец избил соседа и попал на два года за решетку
На орловской трассе "ВАЗ" улетел в кювет и перевернулся
В Орле на улице Полесской сгорел строительный вагончик
В Орле прошла Большая Вечора
«Театральные характеры»: в Орле открывается новая выставка
Орел присоединился к Международному поэтическому фестивалю
Орловские путешественники предупредят спасателей о своих туристических маршрутах
На Орловщине туберкулезом болеют 278 человек
Новая рабочая неделя в Орле начнется с небольшого потепления
«Кошкин дом»: в орловском театре состоялась премьера сказки для всей семьи
Люди как люди: в Орле пройдет Межрегиональный инклюзивный фестиваль
18-летний орловец арестован за разбойное нападение
О последствиях употребления наркотиков рассказали орловские полицейские в Центре соцпомощи
На Орловщине выбирали сильнейшую команду по ликвидации последствий автоаварий
К уголовной ответственности привлекли орловчанку за неуплату алиментов
Орловцы предложили внести изменения в схему движения транспорта
Директору орловской школы, где дети чистили снег на крыше, объявили выговор
В Орле стартует трехдневный фестиваль для детей «Волшебный фонарик»
На Орловщине подвели итоги конкурса на звание «Лучший народный дружинник»