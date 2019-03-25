СЕГОДНЯ 11:40 2019-03-25T11:40:26+03:00

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Короткое замыкание проводки привело к пожару в орловской глубинке. В субботу поздним вечером, 23 марта, в поселке Хомутово загорелась летняя кухня.

- В результате пожара в строении выгорел чердак на площади 31,5 квадратный метр. Размер ущерба устанавливается, - рассказали «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 25 раз, из них – 19 выездов на ликвидацию пожара и шесть – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU