Короткое замыкание проводки привело к пожару в орловской глубинке
В поселке Хомутово загорелась летняя кухня
Фото: Вячеслав Коваленко
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Короткое замыкание проводки привело к пожару в орловской глубинке. В субботу поздним вечером, 23 марта, в поселке Хомутово загорелась летняя кухня.
- В результате пожара в строении выгорел чердак на площади 31,5 квадратный метр. Размер ущерба устанавливается, - рассказали «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.
Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 25 раз, из них – 19 выездов на ликвидацию пожара и шесть – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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