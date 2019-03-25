2019-03-25T11:27:30+03:00
Происшествия

Орловец избил соседа и попал на два года за решетку

Во все тяжкие мужчина пустился после алкогольного застолья
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловец избил соседа и попал на два года за решеткуОрловец избил соседа и попал на два года за решеткуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Два года в колонии проведет житель Орловского района за избиение соседа. Во все тяжкие мужчина пустился еще три года тому назад, когда приятель пригласил его в гости и угостил спиртным. Когда хозяин квартиры решил закончить вечер и хотел распрощаться, гость свалил его на пол и избил мужчину из-за недопитой водки. От ударов в голову тот потерял зрение правого глаза.

В суде орловец свою вину признал полностью. С учетом того, что мужчина злоупотребляет алкоголем, не раз привлекался к административной ответственности и ведет асоциальный образ жизни, суд назначил ему наказание в виде реального срока.

- Приговор вступил в законную силу, - пояснили "КП" в пресс-службе орловского облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле планируется отремонтировать 98 крыш
Премьера новых песен Александра Сорочьева ждет орловцев 30 марта
На Орловщине началось половодье
Из-за махинации со счетчиком орловский предприниматель остался без электроэнергии и с большим долгом
Короткое замыкание проводки привело к пожару в орловской глубинке
На орловской трассе "ВАЗ" улетел в кювет и перевернулся
В Орле на улице Полесской сгорел строительный вагончик
В Орле прошла Большая Вечора
«Театральные характеры»: в Орле открывается новая выставка
Орел присоединился к Международному поэтическому фестивалю
Орловские путешественники предупредят спасателей о своих туристических маршрутах
На Орловщине туберкулезом болеют 278 человек
Новая рабочая неделя в Орле начнется с небольшого потепления
«Кошкин дом»: в орловском театре состоялась премьера сказки для всей семьи
Люди как люди: в Орле пройдет Межрегиональный инклюзивный фестиваль
18-летний орловец арестован за разбойное нападение
О последствиях употребления наркотиков рассказали орловские полицейские в Центре соцпомощи
На Орловщине выбирали сильнейшую команду по ликвидации последствий автоаварий
К уголовной ответственности привлекли орловчанку за неуплату алиментов
Орловцы предложили внести изменения в схему движения транспорта
Директору орловской школы, где дети чистили снег на крыше, объявили выговор
В Орле стартует трехдневный фестиваль для детей «Волшебный фонарик»
На Орловщине подвели итоги конкурса на звание «Лучший народный дружинник»