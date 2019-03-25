Орловец избил соседа и попал на два года за решетку

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-25T11:27:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Два года в колонии проведет житель Орловского района за избиение соседа. Во все тяжкие мужчина пустился еще три года тому назад, когда приятель пригласил его в гости и угостил спиртным. Когда хозяин квартиры решил закончить вечер и хотел распрощаться, гость свалил его на пол и избил мужчину из-за недопитой водки. От ударов в голову тот потерял зрение правого глаза.

В суде орловец свою вину признал полностью. С учетом того, что мужчина злоупотребляет алкоголем, не раз привлекался к административной ответственности и ведет асоциальный образ жизни, суд назначил ему наказание в виде реального срока.

- Приговор вступил в законную силу, - пояснили "КП" в пресс-службе орловского облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU