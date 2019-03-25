СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-25T10:57:37+03:00

С огнем пожарные боролись в минувшую субботу

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В Орле на улице Полесской сгорел строительный вагончик. С огнем пожарные боролись в минувшую субботу, 23 марта.

- ЧП случилось после полудня. В результате пожара вагончик выгорел на площади 14 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 25 раз, из них – 19 выездов на ликвидацию пожара и шесть – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU