В Орле на улице Полесской сгорел строительный вагончик
С огнем пожарные боролись в минувшую субботу
Фото: Вячеслав Коваленко
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В Орле на улице Полесской сгорел строительный вагончик. С огнем пожарные боролись в минувшую субботу, 23 марта.
- ЧП случилось после полудня. В результате пожара вагончик выгорел на площади 14 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.
Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 25 раз, из них – 19 выездов на ликвидацию пожара и шесть – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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