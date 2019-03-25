2019-03-25T10:48:09+03:00
Звезды

В Орле прошла Большая Вечора

Как молодецкая пляска может голову вскружить, смотрите в [фото]репортаже «КП»
Наталья Меркулова
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Орловские вечоркиОрловские вечоркиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В субботу, 23 марта, в Фундаментальной библиотеке ОГУ прошла очередная Большая Вечора от творческого объединения «Вечерки в Орле». За несколько лет существования коллектива, орловцы не понаслышке узнали о том, как весело, дружно и по-народному провести выходные.

Орловские вечорки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловские вечоркиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

«Большая Вечора», как утверждают организаторы, это абсолютная альтернативная дискотекам и ночным клубам. На нее можно прийти всей семьей с детьми и каждому будет некогда скучать.

Орловские вечорки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловские вечоркиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Вечорки на Руси были неотъемлемой частью быта наших предков. В деревнях каждый вечер собиралась молодежь, а в выходные и праздничные дни все жители селения, чтобы петь песни, плясать и веселиться, - рассказала «КП» Евгения Серебренникова, организатор «Вечерок».

Орловские вечорки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловские вечоркиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Субботняя встреча была посвящена дню весеннего равноденствия, символизирующему обновление природы. В этот вечер гостей Большой Вечоры ждала зажигательная кадриль под гусли и гармонь, частушечный батл, молодецкие игры, забавы и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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