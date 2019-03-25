2019-03-25T10:38:22+03:00
Звезды

«Театральные характеры»: в Орле открывается новая выставка

Орловцы смогут познакомиться с историей постановок на сценах орловских театров спектаклей по произведениям классиков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Новая выставка «Театральные характеры» порадует орловчан уже во вторник, 26 марта. В стенах музея Тургенева в Орле посетители смогут познакомиться с историей постановок на сценах орловских театров спектаклей по произведениям таких литературных классиков, как Николай Лесков, Иван Бунин, Леонид Андреев и Иван Тургенев.

- На выставке жители Орла увидят афиши спектаклей, костюмы, эскизы декораций и многие другие интересные экспонаты академического театра имени Тургенева, «Свободного пространства» и театра кукол, - рассказали «КП» организаторы.

Открытие экспозиции запланировано на 15 часов.

Адрес: улица Тургенева, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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