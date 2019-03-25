Орел присоединился к Международному поэтическому фестивалю
В субботу 23 марта в орловском Центре досуга молодежи, прошел гала-концерт участников и победителей Международного фестиваля «Всемирный день поэзии». Наш город принимает в нем участие уже три года подряд.
Орел присоединился к Международному поэтическому фестивалюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Идея проведения фестиваля, приуроченного к Всемирному Дню поэзии, принадлежит питерской поэтессе Стефании Даниловой. Именно она в 2016 году дала старт этому проекту. Сейчас он охватил почти 60 городов из 10 стран мира и больше четырех тысяч поэтов, принявших участие в конкурсе. Из них 61 - представители Орла! Абсолютной победительницей стала орловчанка Людмила Успенская.
Орел присоединился к Международному поэтическому фестивалюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Андеграундную атмосферу фестиваля поддержали бард Александр-Фолк-Лякишев, скрипачка и танцор Татьяна Деулина и рок-музыкант, лидер группы OFFTIMIST Роман Купреев.
- Скоро мы запустим YouTube свой канал, где будут интервью с поэтами, обсуждения злободневных тем, - поделился планами с «КП» Павел Рязанцев, основатель фестиваля в Орле.
ИСТОЧНИК KP.RU