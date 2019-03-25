2019-03-25T10:22:12+03:00
Звезды

Орел присоединился к Международному поэтическому фестивалю

Талантливые орловцы поделились с гостями своими произведениями
Наталья Меркулова
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Орел присоединился к Международному поэтическому фестивалюОрел присоединился к Международному поэтическому фестивалюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В субботу 23 марта в орловском Центре досуга молодежи, прошел гала-концерт участников и победителей Международного фестиваля «Всемирный день поэзии». Наш город принимает в нем участие уже три года подряд.

Орел присоединился к Международному поэтическому фестивалю Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орел присоединился к Международному поэтическому фестивалюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Идея проведения фестиваля, приуроченного к Всемирному Дню поэзии, принадлежит питерской поэтессе Стефании Даниловой. Именно она в 2016 году дала старт этому проекту. Сейчас он охватил почти 60 городов из 10 стран мира и больше четырех тысяч поэтов, принявших участие в конкурсе. Из них 61 - представители Орла! Абсолютной победительницей стала орловчанка Людмила Успенская.

Орел присоединился к Международному поэтическому фестивалю Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орел присоединился к Международному поэтическому фестивалюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Андеграундную атмосферу фестиваля поддержали бард Александр-Фолк-Лякишев, скрипачка и танцор Татьяна Деулина и рок-музыкант, лидер группы OFFTIMIST Роман Купреев.

- Скоро мы запустим YouTube свой канал, где будут интервью с поэтами, обсуждения злободневных тем, - поделился планами с «КП» Павел Рязанцев, основатель фестиваля в Орле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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