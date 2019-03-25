Орловские путешественники предупредят спасателей о своих туристических маршрутах

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-25T09:52:19+03:00

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Сотрудники МЧС разработали порядок информирования о маршрутах передвижения туристических групп. Заблаговременно зная о предстоящем туре, спасатели смогут вовремя прийти на помощь.

Согласно Приказу № 42 от 30 января 2019 года, туристы должны зарегистрировать свой маршрут не позднее 10 дней до начала путешествия. Спасателям необходимо знать о маршрутах, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным объектам, связанным с повышенным риском для жизни. Для этого нужно заполнить специальную форму с маршрутом. В ней указывается адрес, контактный телефон турфирмы, ФИО представителя и список участников мероприятия и непосредственно информацию о маршруте, то есть планируемое время выхода и возвращения, данные близкого родственника или друзей туристов.

В Орловской области подать обращение о постановке на учёт туристских групп на время похода можно:

- по электронной почте: oblast@gochs.oryol.ru;

- заказным письмом в региональное ГУ МЧС России по адресу: 302028, Орёл, улица Сурена Шаумяна, 33;

- по телефону: 8 (4862)44-98-60;

- при личном обращении в территориальный орган МЧС России;

- на официальном сайте ГУ МЧС России по Орловской области в разделе «Онлайн регистрация туристских групп».

ИСТОЧНИК KP.RU