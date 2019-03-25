2019-03-25T09:32:04+03:00
Общество

На Орловщине туберкулезом болеют 278 человек

Подавляющее большинство из них опасности для окружающих не представляют
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине туберкулезом болеют 278 человекНа Орловщине туберкулезом болеют 278 человекФото: Архив "КП"
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На сегодняшний день в Орловской области туберкулезом болеют 278 человек. Такую информацию предоставил руководитель регионального Департамента здравоохранения Иван Залогин. Подавляющее большинство из числа болеющих не представляют опасности для окружающих. Этого удалось добиться в результате эффективного лечения, показатели которого достигают почти 90 %.

За последние 18 лет заболеваемость туберкулезом на Орловщине снизилась на 69,8 % и составила 24,5 на 100 тысяч населения. Смертность от туберкулеза в регионе одна из самых низких в Российской Федерации: 1,6 на 100 тысяч населения. С 2000 года абсолютное число ежегодно регистрируемых новых случаев туберкулеза уменьшилось с 729 до 183.

Стоит отметить, что в Орловской области стал широко применяться пациент ориентированный подход. Речь идет о контролируемом лечении больных, как на дому, в дневном стационаре, в туберкулезных кабинетах, так и в сельских ФАПах и поликлиниках. Кроме того, многие годы на Орловщине действует программа соцподдержки больных туберкулезом, для предупреждения прерываний лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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