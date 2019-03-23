О последствиях употребления наркотиков рассказали орловские полицейские в Центре соцпомощи
О последствиях употребления наркотиков рассказали орловские полицейские и сотрудники наркодиспансера. Встречу правоохранители организовали в Центре социальной помощи «ТС – Вершина»Мценского района.
- Сотрудники полиции и врач напомнили об административной и уголовной ответственностях за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Затем организаторы продемонстрировали тематические фильмы, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В завершение встречи полицейские раздали орловцам профилактические листовки. В них указаны телефоны доверия регионального УМВД, куда можно обратиться за помощью и консультацией.
ИСТОЧНИК KP.RU