О последствиях употребления наркотиков рассказали орловские полицейские в Центре соцпомощи

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-23T12:55:23+03:00

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О последствиях употребления наркотиков рассказали орловские полицейские и сотрудники наркодиспансера. Встречу правоохранители организовали в Центре социальной помощи «ТС – Вершина»Мценского района.

- Сотрудники полиции и врач напомнили об административной и уголовной ответственностях за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Затем организаторы продемонстрировали тематические фильмы, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В завершение встречи полицейские раздали орловцам профилактические листовки. В них указаны телефоны доверия регионального УМВД, куда можно обратиться за помощью и консультацией.

ИСТОЧНИК KP.RU