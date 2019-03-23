«Битва хоров» состоится в Орле в воскресенье
В воскресенье, 24 марта, в концертном зале Орловского областного центра народного творчества состоится музыкальное состязание «Битва хоров». На сцене сразятся два творческих коллектива: хор ветеранов «Вдохновение» и хор «Дружба» комплексного центра социального обслуживания населения Советского района Орла.
- Мероприятие посвящено 100-летию поэта-песенника Алексея Фатьянова. В концертной программе прозвучат русские народные, авторские песни и полюбившиеся всем песни Фатьянова «На солнечной поляночке», «Потому что мы пилоты», «Если б гармошка умела», «Когда весна придет», - рассказали «КП» организаторы.
Вход для всех желающих свободный.
Начало в 13 часов.
Адрес: переулок Карачевский, 6.
ИСТОЧНИК KP.RU