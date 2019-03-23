«Битва хоров» состоится в Орле в воскресенье

СЕГОДНЯ 12:25 2019-03-23T12:25:06+03:00

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В воскресенье, 24 марта, в концертном зале Орловского областного центра народного творчества состоится музыкальное состязание «Битва хоров». На сцене сразятся два творческих коллектива: хор ветеранов «Вдохновение» и хор «Дружба» комплексного центра социального обслуживания населения Советского района Орла.

- Мероприятие посвящено 100-летию поэта-песенника Алексея Фатьянова. В концертной программе прозвучат русские народные, авторские песни и полюбившиеся всем песни Фатьянова «На солнечной поляночке», «Потому что мы пилоты», «Если б гармошка умела», «Когда весна придет», - рассказали «КП» организаторы.

Вход для всех желающих свободный.

Начало в 13 часов.

Адрес: переулок Карачевский, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU