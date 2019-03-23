2019-03-23T12:21:01+03:00
Общество

В Орле на улице Планерной построят ясли

Стоимость проектирования объекта оценивается в 4,5 миллиона рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле на улице Планерной построят яслиВ Орле на улице Планерной построят яслиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Заводском районе Орла на улице Планерной построят ясли. Об этом шла речь 21 марта, на заседании комитета по строительству, перспективному развитию города.

Чиновники отметили, что на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в детских садах в 2019 году федеральный бюджет выделил 62,7 миллионов рублей. Уже сейчас УКХ занимается проектированием строительство яслей на улице Планерной.

Стоимость проектирования объекта оценивается в 4,5 миллиона рублей. Конкурс по выбору подрядчика для строительства проведут в середине весны. По словам властей, завершение проектирования и процедур по выбору подрядной организации должны завершится до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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