Как орловцам избежать кражи имущества из гаража

СЕГОДНЯ 12:17 2019-03-23T12:17:25+03:00

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В Орле участились случаи краж из гаражей. Только за прошедший период 2019 года в городе таких преступлений было совершено 15. Большую часть из них правоохранителям удалось раскрыть, а виновных привлечь к ответственности.

В связи с этим полицейские напоминают орловцам как избежать кражи имущества из гаража.Чаще всего воры попадают в бокс подбирая ключ, ломая навесные замки, ворота или стены гаража, отгибая крыши.

Свою собственность жители смогут обезопасить, следуя паре простых рекомендаций. Так,по возможности нужно установить видеонаблюдение, навесной замок заменить на несколько накладных запирающих устройств, приварить к воротам дополнительные металлические пояса вертикальной и горизонтальной жесткости, использовать потайные петли ворот, установить автономную сигнализацию, срабатывающую при неправомерном открытии ворот.

ИСТОЧНИК KP.RU