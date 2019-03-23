Обстоятельства капремонта аварийного дома на улице Пушкина в Орле проверит прокуратура

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-23T11:50:35+03:00

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Обстоятельства капремонта аварийного дома № 116 на улице Пушкина в Орле проверит прокуратура. С соответствующей просьбой в ведомство обратились активисты ОНФ.

- К нам обратились жители данного дома. Они рассказали, что капитальный ремонт был начат в 2018 году, но завершить его не удалось. Рабочие уложили только утеплитель и прикрепили металлический профиль на стены для того, чтобы обшить в дальнейшем дом сайдингом, - рассказали «КП» активисты.

После осмотра дома общественники отметили, что в строительной смете на капремонт была допущена ошибка. Смета составлялась на кирпичный дом, который в реальности оказался деревянным. Стены и перекрытия дома выполнены из дерева, многие из которых прогнили. Фундамент дома из красного кирпича под воздействием влаги раскрошился.

- Строители попытались восстановить фундамент, но укрепление получилось только визуальным. Прогнившие стены также не заменили. Установка сайдинга позволит скрыть все дефекты, но толка от такого ремонта не будет. В этом состоянии дом нужно признавать аварийным. А такой ремонт – пустая трата средств, - добавили общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU