2019-03-23T11:46:22+03:00
Общество

Выступления богатырей увидят орловцы на заставе в Знаменке

Мероприятие с выставками, боями и стрельбами пройдет уже в воскресенье
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Выступления богатырей увидят орловцы на заставе в Знаменке уже завтра, в воскресенье 24 марта. Сборную программу «Богатырская Дружина» проведут в тёплых залах Ратицы и безоружицы.

В этот день гостей заставы ожидают показательные выступления Богатырей, выставка доспехов, стрельба из лука, метание ножей, топорцов, сулиц, бои в кожаном доспехе на копьях и топорах. Кроме того, каждый желающий и сам сможет научиться метанию ножей.

Вход на программу составит 300 рублей. Для детей до 5 лет – бесплатно.

Адрес: поселок Знаменка, улица Заречная, 22. Остановка «Застава».

ИСТОЧНИК KP.RU

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