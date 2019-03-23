Выступления богатырей увидят орловцы на заставе в Знаменке
Мероприятие с выставками, боями и стрельбами пройдет уже в воскресенье
Фото организаторов
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Выступления богатырей увидят орловцы на заставе в Знаменке уже завтра, в воскресенье 24 марта. Сборную программу «Богатырская Дружина» проведут в тёплых залах Ратицы и безоружицы.
В этот день гостей заставы ожидают показательные выступления Богатырей, выставка доспехов, стрельба из лука, метание ножей, топорцов, сулиц, бои в кожаном доспехе на копьях и топорах. Кроме того, каждый желающий и сам сможет научиться метанию ножей.
Вход на программу составит 300 рублей. Для детей до 5 лет – бесплатно.
Адрес: поселок Знаменка, улица Заречная, 22. Остановка «Застава».
ИСТОЧНИК KP.RU