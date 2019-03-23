СЕГОДНЯ 11:42 2019-03-23T11:42:44+03:00

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Мини-трактор подарили воспитанникам орловской «Детской деревни – SOS Лаврово». Такой сюрприз удалось преподнести за счет реализации благотворительного проекта «Дети солнца», который стартовал на Орловщине в минувшем году.

- В проекте наряду с «SOS Лаврово» приняли участие Мценский детский дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками, Болховская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

Воспитанники этих детских учреждений создали более 60 картин под руководством художника-абстракциониста Сергея Даса. Работы продали на аукционах на общую сумму более 1,4 миллионов рублей. На вырученные средства участникам акции приобрели необходимую бытовую технику, компьютерное оборудование, строительные материалы, спортивный инвентарь, товары для детского творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU