СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-23T11:39:30+03:00

Будут установлены качели, карусели, песочницы, детские горки и другие игровые объекты

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Детские площадки в Северном районе Орла оборудуют новым инвентарем. Такой вопрос обсудили депутаты горсовета с жителями района на встрече.

- Всего таких обновленных площадок в 2019 году будет 16. Уже сейчас по нимготовится техническое задание. Будут установлены качели, карусели, песочницы, детские горки и другие игровые объекты на Рощинской 45, Раздольной 84, Рощинской 17 — 17а, Маринченко 32, Селякова 5, Московском шоссе 151, Раздольной 37-39, Родзевича-Белевича 23, Раздольной 41а-43а, Московском шоссе 139, Орловских Партизан 9, Блынского 8, Раздольной 19, в переулке Артельном 10 и 4, - рассказали «КП» в пресс-службе орловского горсовета.

Кроме того, по просьбам самих жителей по улице Металлургов, 50, Рощинкой, 17 и 17а, 19 и 21 будут установлены новые лавки. Также запланированы работы по установке штакетника, ремонт асфальта, установке металлического ограждения.

По адресу улица Металлургов, 24 будут отремонтированы козырьки над подъездами. На улице Орловских Партизан, 5 и на улице Маринченко возле школы № 5 будут установлены лежачие полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU