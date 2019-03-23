2019-03-23T11:11:31+03:00
Общество

В Орле полтора миллиона рублей направят на расселение жителей аварийных домов

Чиновники предложили выделить такую сумму на софинансирование госпрограммы по переселению
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле полтора миллиона рублей направят на расселение жителей аварийных домовВ Орле полтора миллиона рублей направят на расселение жителей аварийных домовФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле один миллион 583 тысячи рублей направят на расселение жителей аварийных домов. Такую сумму на заседании комитета по бюджету и налоговой политике 21 марта чиновники предложили выделить на софинансирование госпрограммы по переселению из аварийного жилого фонда.

- До сентября 2017 года эта федеральная программа позволила переселить более 1200 жителей. На этапе 2019-2020 годов Орел получит около 155 миллионов рублей на переселение жителей из аварийных многоквартирных домов, - рассказали «КП» в пресс-службе орловского горсовета.

Стоит отметить, что под действие программы попадают 127 домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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