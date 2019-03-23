В Орле полтора миллиона рублей направят на расселение жителей аварийных домов
В Орле один миллион 583 тысячи рублей направят на расселение жителей аварийных домов. Такую сумму на заседании комитета по бюджету и налоговой политике 21 марта чиновники предложили выделить на софинансирование госпрограммы по переселению из аварийного жилого фонда.
- До сентября 2017 года эта федеральная программа позволила переселить более 1200 жителей. На этапе 2019-2020 годов Орел получит около 155 миллионов рублей на переселение жителей из аварийных многоквартирных домов, - рассказали «КП» в пресс-службе орловского горсовета.
Стоит отметить, что под действие программы попадают 127 домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU