СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-23T11:07:52+03:00

СК завершил расследование дела о двух орловских закладчицах Фото: Архив "КП"

Материалы о покушении на сбыт наркотиков передали в суд

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СК завершил расследование дела о двух несовершеннолетних орловских закладчицах. Жительниц Орла обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

- Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, девушки 6 апреля 2017 года в Советском районе Орла совершили действия, направленные на сбыт наркотического средства, путем осуществления «закладок» данного вещества в тайники, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Довести преступный умысел до конца девушки не смогли. Орловчанок задержали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас уголовное дело с доказательствами совершенного преступления передали в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU