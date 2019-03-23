2019-03-23T10:34:52+03:00
Происшествия

В Орле разыскиваются очевидцы ДТП с наездом на 13-летнюю девочку

Под колеса неустановленного авто маленькая пешеход угодила на улице Лескова
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле разыскиваются очевидцы ДТП с наездом на 13-летнюю девочкуВ Орле разыскиваются очевидцы ДТП с наездом на 13-летнюю девочкуФото: Архив "КП"
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В Орле разыскиваются очевидцы ДТП с наездом на 13-летнюю девочку. Под колеса неустановленного авто маленькая пешеход угодила в районе дома № 10 по улице Лескова 21 марта.

- ДТП произошло около 14:20 дня. Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Пешеход получила травмы и после осмотра в травмпункте была отпущена на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всем, кто был очевидцем происшествия или владеет записью с видеорегистратора, просьба звонить по телефонам ГИБДД: 77-24-65, 72-90-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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