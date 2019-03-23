В Орле разыскиваются очевидцы ДТП с наездом на 13-летнюю девочку
В Орле разыскиваются очевидцы ДТП с наездом на 13-летнюю девочку. Под колеса неустановленного авто маленькая пешеход угодила в районе дома № 10 по улице Лескова 21 марта.
- ДТП произошло около 14:20 дня. Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Пешеход получила травмы и после осмотра в травмпункте была отпущена на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всем, кто был очевидцем происшествия или владеет записью с видеорегистратора, просьба звонить по телефонам ГИБДД: 77-24-65, 72-90-00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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