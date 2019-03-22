2019-03-22T18:36:23+03:00
Общество

В Орле с профессиональным праздником поздравили работников культуры

Им вручили благодарности, а также состоялась праздничная программа
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба мэрии ОрлаФото: пресс-служба мэрии Орла
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В Орле с профессиональным праздником поздравили работников культуры. Прием в честь даты состоялся в городской администрации.

День работника культуры России отмечается 25 марта. В Орле накануне праздника работникам сферы вручили благодарности, а также порадовали сотрудников учреждений культуры праздничной программой.

- Я хотел бы сказать слова благодарности вам, руководителям, которые присутствуют в этом зале, и в вашем лице вашим коллективам. Это огромный труд! Мы его ценим, поддерживаем и будем делать все возможное, для сохранения культуры на Орловщине, - обратился к гостям градоначальник Александр Муромский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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