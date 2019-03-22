2019-03-22T16:40:19+03:00
Общество

В Орле продолжают латать дороги

Уже отремонтировано больше двух десятков участков полотна на разных улицах
Ольга СУПОНЕВА
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Орловские дорогиОрловские дорогиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В администрации Орла рассказали о ходе текущего ремонта дорог в областной столице. В этом году сезон дорожных работ в городе стартовал раньше обычного: к работе подрядчики приступили еще 18 февраля.

- Выполнен гарантийный ремонт на некоторых участках улицы Игнатова, 1-й Курской, Октябрьской, Силикатной, Маяковского, Брестской, Полесской, Раздольной, Михалицина, 1-й Посадской. В ближайшие дни в рамках своих гарантийных обязательств ГУП «Дорожная служба» будет устранять дефекты на участках улиц Нормандия- Неман, Паровозной, 3-й Курской, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Ямы латают в ночное время, чтобы не мешать движению. На сегодняшний день отремонтированы участки следующих улиц: 60-летия Октября, Салтыкова-Щедрина, Гостиной, Авиационной, Автовокзальной, Розы Люксембург, Комсомольской, Московской, Пушкина, Бурова, Дарвина, Генерала Родина, Скворцова, Болховского, Карачевского, Кромского и Московского шоссе, переулка Маслозаводского, а также залатаны ямы на Красном мосту и в проезде от улицы Брестской до улицы 7 Ноября.

Отметим, что многие участки проезжей части в облцентре все еще оставляют желать лучшего. На некоторых из них из-за ям и выбоин по предписанию ГИБДД ограничили движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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