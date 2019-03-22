Орловцы увидят спектакль «Отель Сальвадор»
Параноико-критическую комедию покажет театр сатиры ОГУ
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Орловский театр сатиры ОГУ им. Тургенева покажет спектакль «Отель Сальвадор». Параноико-критическую комедию все жалеющие смогут увидеть на будущей неделе.
Участие в спектакле примут как опытные артисты, так и молодые дебютанты. Спектакль поставлен по произведению английского драматурга и актера Рэя Куни. Режиссер-постановщик – Олег Галкин.
Билеты можно заказать уже сейчас!
КОГДА, ГДЕ?
Наугорское ш-се, 40 а (зал Научприбор)
30 марта в 18.00
5 апреля 19.00
Заказ билетов по телефону: 8 960 647 26 40
ИСТОЧНИК KP.RU
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