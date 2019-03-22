Орловцы увидят спектакль «Отель Сальвадор»

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-22T16:01:16+03:00

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Орловский театр сатиры ОГУ им. Тургенева покажет спектакль «Отель Сальвадор». Параноико-критическую комедию все жалеющие смогут увидеть на будущей неделе.

Участие в спектакле примут как опытные артисты, так и молодые дебютанты. Спектакль поставлен по произведению английского драматурга и актера Рэя Куни. Режиссер-постановщик – Олег Галкин.

Билеты можно заказать уже сейчас!

КОГДА, ГДЕ?

Наугорское ш-се, 40 а (зал Научприбор)

30 марта в 18.00

5 апреля 19.00

Заказ билетов по телефону: 8 960 647 26 40

ИСТОЧНИК KP.RU