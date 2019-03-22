2019-03-22T14:40:12+03:00
Происшествия

На два года отправится в колонию орловец, лишивший глаза соседа

Дракой с тяжелыми последствиями и уголовным делом закончилось совместное распитие крепкого алкоголя
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Житель Орловского района на два года отправится в колонию за то, что избил своего соседа. Орловский областной суд рассмотрел в апелляции дело о пьяной драке между мужчинами, которая привела к тяжелым последствиям.

Все случилось зимой 2016 го года. Тогда орловец пришел в гости к соседу, радушный хозяин угостил его спиртным. Позже мужчина решил завершить вечер, но настырный гость покидать чужое жилище отказывался: еще не была допита вся водка. Началась драка. Орловец ударил оппонента, повалил на пол, сел сверху и стал лупить. Несколько ударов пришлись на голову. Мужчина в итоге получил травму и ослеп на один глаз.

Дело рассматривалось в районном суде, свою вину нападавший признал. Однако наказание в виде реального лишения свободы его не устроило, тот дело рассматривал в апелляции суд области, защитник просил для мужчины условный срок.

- Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда, проверив материалы уголовного дела и обсудив доводы апелляционной жалобы, пришла к выводу, что назначенное наказание является справедливым и соразмерным содеянному, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского облсуда.

Приговор вступил в законную силу. Отметим, что состояние опьянения является отягчающим обстоятельством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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