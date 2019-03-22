Главы районов Орла встретятся с жителями

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-22T14:00:04+03:00

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Главы территориальных управлений встретятся с жителями. Собрания, по планам, должны стать регулярными, «КП» публикует их график.

Жители Советского района смогут задать вопросы и получить ответы от главы района последнюю среду каждого месяца с 17.00 в большом зале территориального управления по Советскому району (каб. 316).

В Железнодорожном районе встречи пройдут каждый третий вторник месяца с 17.00 в малом зале территориального управления по Железнодорожному району (каб. 15).

В Северном районе орловцы смогут встретиться с его главой в третий четверг каждого месяца с 17.00 в большом зале территориального управления по Северному району (4 этаж, каб. 402).

А в Заводском - встречи планируются на последний четверг каждого месяца с 17.00 в малом зале территориального управления по Заводскому району (каб. 29).

- Открытый диалог позволит горожанам задать волнующие и актуальные вопросы, обозначить тревожащие проблемы, - поделились с «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU