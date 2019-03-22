Клуб в горпарке Орла выставили на продажу

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-22T12:30:44+03:00

Простаивающее здание оценили больше чем в 55 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Орле на продажу выставили развлекательный центр в горпарке Орла, в народе зовущийся «колизеем». Оценили здание площадью в две тысячи квадратных метров в 55 миллионов 597 тысяч рублей.

Информация о продаже «колизея» (такое название прижилось с момента расположения здесь одноименного клуба) появилась на портале объявлений. Опубликовало ее агентство, занимающееся реализацией залоговой недвижимости.

Здание было построено в 2005 году. Из объявления следует, что земля, на которой располагается клуб, находится в аренде до 2056 года, а использовать ее можно для культурно-бытовых зданий.

«Колизей» стал площадкой для разных развлекательных ночных заведений: клубов и баров. Несколько лет он простаивает.

ИСТОЧНИК KP.RU