2019-03-22T12:16:07+03:00
Общество

На выходных в Орле будет пасмурно и сыро

В ночные часы ожидается мороз
Ольга СУПОНЕВА
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Тепло не спешит в ОрелТепло не спешит в ОрелФото: Ольга СУПОНЕВА
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Будущие выходные не порадуют орловцев весенним солнцем. По прогнозам синоптиков, в городе будет пасмурно и достаточно прохладно, а в ночные часы столбики термометров и вовсе уйдут в минусовые отметки.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 23 марта переменная облачность и небольшие осадки в виде дождя и снега. Ночью -2, днем +3 градуса, ветер северный 5 м/с.

В воскресенье, 24 числа, в темное время суток и вовсе до -4 градусов. Днем воздух разогреется до +3, небо будет затянуто тучами, снова снег с дождем. Ветер сменит направление на юго-западное, скорость его достигнет 4 м/с.

По предварительным прогнозам, последняя неделя марта также не отличится теплом. Сохранятся минусовые температуры в ночные часы и незначительные плюс днем. Ожидается сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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